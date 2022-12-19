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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عام 2022 .. 3 حوادث قتل هزت الرأي العام فى سيناء

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

شهدت مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وقوع ٣ حوادث خلال عام ٢٠٢٢م ، هزت الرأي العام في المحافظة وأصبحت حديث المدينة، ففي أوائل عام ٢٠٢٢م، وقع حادث بشع لم يحدث من قبل في تاريخ المحافظة، بعد عثور أهالي العريش، علي النصف السفلي لجثة شاب  في العقد الثالث من العمر ملقاة في أكياس قمامة دائرة  قسم ثالث العريش، والعثور علي النصف الآخر في منطقة الزهور بالعريش.

أثار تعذيب على الجثة

وبعد قيام الطب الشرعي بفحص جثة الشاب بمشرحة مستشفي العريش العام،  تبين وجود أثار تعذيب عليها، وتم ضبط شاب بعد مراجعة كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور علي أجزاء الجثة.
وقد استنكر المجتمع السيناوي  وقتها الجريمة البشعة ، مؤكدين أن سيناء لم تشهد مثل هذه الجريمة من قبل.
كما رفض أهل الشاب اقامة سرادق لتلقي العزاء إلا بعد القصاص..حيث صدر حكم بالإعدام علي القاتل.

قابيل وهابيل في مدينة العريش

كما تكرر مشهد قابيل وهابيل في مدينة العريش، وذلك بوقوع حادثة قتل يوم وقفة جبل عرفات،  حيث طعن شاب، شقيقه، بآلة حادة في مدينة العريش علي أثر مشاجرة نشبت بينهما ،  ما أدى لوفاة المجني عليه في الحال.
حيث وقعت مشاجرة بينهما علي اثر خلافات شخصية استخدم كلاهما الات حادة بعد تطور المشاجرة ، الي ان وقت المحظور وطعن أحدهما الآخر بطعمة نافذة في القلب.

وقد توفي أحدهما ٢٠ عام  متأثرا بالطعن ، بينما دخل الآخر غرفة العناية المركزة،   وقدخضع لعمليات علاج ورعاية طبية لإنقاذ حياته بعد أن تلقي طعنة في البطن.

انبعاث رائحة كريهة

كماعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، على جثة سيدة داخل منزلها بمدينة العريش ، بعد تلقيها بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من احد المنازل بحي كرم ابو نجيله بمدينة العريش، وتبين أنها جثة سيدة فى العقد السابع من العمر بها قطع اسفل الرقبة ومتحلله داخل منزلها .

وقال شهود العيان من جيرانها أن السيدة عمرها 75 عاما وتقيم بمفردها بمنزلها بمنطقة حي كرم ابو نجيلة بوسط مدينة العريش، حيث اكتشف الأهالي انبعاث رائحة كريهة تصدر من منزلها وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي سارعت بكسر باب المنزل ليجدو السيدة ملقاه وبها قطع أسفل الرقبة.
 

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تنفيذ الخطة الشهرية لأندية التطوع بمراكز الشباب في مدن شمال سيناء

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