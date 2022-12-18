"فيريرا" يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة، حديث بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية مباراة حرس الحدود، وضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري، وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.