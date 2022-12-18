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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ أمراض الصدر والحساسية: لا بد من تناول مصل الإنفلونزا

صدى البلد

قال الدكتور محمود البتانوني أستاذ أمراض الصدر والحساسية جامعة القاهرة؛ إن بعض الناس لديهم معتقد أن نزلة البرد هي  الإنفلونزا لكن ذلك غير صحيح، فالأنفلونزا هي فيروس يتحور كل عام ومن هنا يتم تصنيع المصل المناسب للوقاية من الإنفلونزا وأعراضها حرارة شديدة ورعشة بالجسم أو تشنجات وتكسير بالعظام في حالة تناول المصل يكون وقاية من الإلتهاب الرئوي الذي يؤدي إلى دخول المستشفى أو الاحتياج لأكسجين.

 

أضاف محمود البتانوني خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية في برنامج صباحنا مصري؛ أن المرض الذين لديهم حساسية بالشعب الهوائية أو أمراض مزمنة أو كبار السن أو الأشخاص الذين لديهم أمراض تؤثر على المناعة يتوجب عليهم تناول المصل لأنه يكون وقاية من المضاعفات.

 

أوضح أستاذ الصدر و الحساسية أن فيروس كورونا مازال موجودا لكن بنسبة أقل وبأعراض مختلفة وذلك بسبب زيادة الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية؛ ونوه إلى أهمية تناول المصل المضاد للأنفلونزا لأنه يؤدي إلى تقليل حدة الأعراض وفعاليته تبدأ من أسبوع إلى ثلاث أسابيع بشرط ألا يكون الشخص مصابا بالبرد.

الوعي كورونا أمراض مزمنة الأنفلونزا المناعة

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