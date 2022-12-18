بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغه العربية .. مؤتمر حول أهميتها ومكانتها بالبحيرة

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور مؤتمر "اللغة العربية أهميتها ومكانتها" وذلك بالتعاون مع المنطقة الأزهرية وخريجي الأزهر بالبحيرة وجامعة الأزهر.

تضمنت فعاليات المؤتمر التطرق للعديد من القضايا الخاصه باللغه العربيه ومنها كلمة محمد النجار استاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بايتاي البارود بعنوان (مكانة اللغة العربية ) وكلمة فضيلة د مجدي بدوي مدير عام منطقة البحيرة الأزهرية بعنوان "إنا له لحافظون" و كلمة جمعة ندا استاذ اصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية بنات بدمنهور وكانت بعنوان( الاصوات في لغة الضاد) وأخيرا كلمة عبد الباري بصل بعنوان ( اختلاف اللهجات وأثرها في نشأة اللغة)

الاحتفال باليوم العالمي للغه العربية

الاحتفال باليوم العالمي للغه العربية

الاحتفال باليوم العالمي للغه العربية

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض الخط العربي للفنان محمد شعبان أستاذ الخط العربي بالأزهر وقد استمتع الحضور بجمال الخط واستمعوا لشرح انواع الخطوط وخامات الكتابة والزخرفة.