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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

إنطلاق المبادرة الرئاسية
إنطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة"، والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالمدن والقرى الذين لم يتم توقيع الكشف عليهم العام الماضي وعددهم ٣٩٧٠٤٥ طالبا وطالبة وذلك بمعرفة ١٦٠ فريقا طبيا من مديرية الصحة والتأمين الصحي بالبحيرة .

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حيث بلغ إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر ،  ٢٣ ألف و٥٨٥ طالب وطالبة، حيث تم فحص ١٦٣٧ من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص ٢١٩٤٨ من طلاب الحضر .

إنطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية
إنطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية
إنطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية
إنطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية

وتستهدف المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا ، الكشف عن أمراض سوء التغذية ( الأنيميا - السمنة - التقزم ) لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الإبتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة. 

وسيتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال. 

كما سيتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال إكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

البحيرة محافظ البحيرة مديرية الصحة سوء التغذية المبادرة الرئاسية طلاب المدارس التأمين الصحي المرحلة الابتدائية التأمين الصحي بالبحيرة

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