محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمحطة المياه بأبوكبير ومشروع صرف صحي أبوحاكم

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة ايمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في حضور المهندس أيمن سليمان مدير تنفيذ مشروعات شمال الشرقية، للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بمركزي الزقازيق وأبو كبير.

وأكد محافظ الشرقية ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين ومشروع صرف صحي آمن وسليم لهم من خلال تطوير البنية التحتية والتوسع في إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

واستعرض الاجتماع الموقع التنفيذي لمحطة مياه الشرب بأبو كبير والتي تعمل بطاقة 34 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 350 مليون جنيه وذلك بعد أن تم تنفيذ اعمال التشغيل التجريبي لها وجاري اجراء اعمال غسيل خطوط المياه لضمان وصول كوب مياه نظيف وصحي للمواطنين وتم الاتفاق على سرعة الإنتهاء من الخطوات النهائية والاستعداد لتشغيل المحطة بكامل طاقتها ودخولها الخدمة الفعلية والمساهمة في القضاء على ضعف وصول المياه وتحقيق الفائدة منها لأهالي مركز ومدينة أبو كبير.

كما استعرض موقف تنفيذ مشروع صرف صحي أبو حاكم بمركز الزقازيق ليؤكد المحافظ علي مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجاري ليعود بالنفع والفائدة على أبناء القرية والقرى المجاورة.

وشدد المحافظ على استمرار التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ومتابعة الشركات المسند لها تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية بقرى ومراكز ومدن المحافظة والزامها بتطبيق المواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.