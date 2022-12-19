سورة بالقرآن تفوق الفلق.. لها تأثير عجيب في الوقاية من العـين والحـسد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك سورة قوية جداً لها تأثير عجيب فى الحفظ من العين والحسد تفوق سورة الفلق.

وأضاف “أبو بكر”، فى فيديو منشور له خلال لقائه ببرنامجه “ إني قريب”، المذاع عبر قناة النهار، أن من أقوى السور التى لها تأثير عجيب فى الوقاية من العين والحسد والنظرة السوء تفوق تأثير سورة الفلق وهى سورة الأعلى.

وقال الإمام الحكيم التميمي “لو انت خايف من حد شايف نظرته وحشة او شايف ان فى حد حاسدك او عيالك فيهم شئ فأقرأ هذه السورة فإنها تسمى الحافظة من كل عين حاسدة ومن كل نفسا حاقدة لا سيما إذا قرأت يوم الجمعة فى البيت”، وكثير مننا حافظها لكن كثير مننا لا يعرف فضلها.

وتابع :" لو قرأتها او شغلتها ثم مسحت على نفسك وزوجتك واولادك فثق ان الله تعالى سيحفظك من أعين الناظرين وقلوب الحاقدين ".