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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لأعضاء برلمان الشباب حول تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية بكفر الشيخ

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية لأعضاء برلمان الشباب عن تصميم المبادرات المجتمعية بحضور 30 عضو برلمان بقاعة التعليم المدني صباح اليوم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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رحب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالمشاركين من أعضاء برلمان الشباب في مستهل التدريب الذي يستمر لمدة يومين وحثهم على الاستفادة من التدريب لخلق مبادرات مجتمعية تحدث الفرق بالمجتمع من حولهم وتهدف لتنمية المجتمع وتساهم في حل بعض المشكلات المجتمعية.
 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مساهمات عدد من أعضاء البرلمان في تقديم أفكار ومبادرات مختلفة كان آخرها مبادرة كن مؤثراً في ختام المعسكر التدريبي لكوادر البرلمان ببلطيم.

 

 جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وفريق عمل الإدارة قدم التدريب أحمد مسعد، مدرب وزارة الشباب والرياضة.

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الشباب والرياضة كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة برلمان الشباب محافظ كفر الشيخ وزير الشباب أشرف صبحي الرياضة

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