عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجي حجازي وهلال بكلية العلوم

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم

افتتح الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس برفقة كل من الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور  محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم  ،الدكتور أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور  إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور. محمد عبد المنتصر على أبوزيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ؛ مدرجى هلال وحجازى بكلية العلوم بعد الإحلال والتجديد الشامل لهم.

وقال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية ان المدرجين تم تجديدهما بدعم كامل من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وأضاف عميد الكلية أن المدرجين  من أكبر المدرجات الموجودة بالكلية، وقد تم عمل تجديد كامل لهما وتزويدهما بنظام للتكيف المركزى ونظام sound system ،كاميرات المراقبة ونظام لإنذار الحرائق.

بدء امتحانات نصف العام في الإسكندرية 9 يناير.. تفاصيل

وأثنى الدكتور  محمد رجاء السطوحى على التجهيزات موضحاً أن المدرجات قد تم تزويدها بشاشات تفاعلية ونظام Data show  مشدداً على حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتينى على أن تكون المدرجات بالكلية على أحدث طراز لكى تليق بالجامعة التى أصبحت من جامعات الجيل الرابع ولتوفر أفضل بيئة تعليمية لطالب الكلية العادى .

وكشف  الدكتور محمد رجاء، أن هناك خطط لبناء مبنى المعامل وهو عبارة عن مبنى في حرم الجامعة، لافتاً إلى أن هذا المبنى مستقل وخاص بمعامل كلية العلوم، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليخدم كل أقسام الكلية، حيث سيخدم أقسام الكيمياء والكيماء الحيوية والميكروبيولوجى والحاسبات.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (2)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (2)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (3)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (3)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (4)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (4)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (5)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (5)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (6)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (6)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (1)
رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (1)
جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم نظام sound system Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام الدولي

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيفانكا ترامب تحتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022

إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022

خلي بالك لو في السعودية.. هذا الفعل بسياراتك يغرمك 10 آلاف ريال

رسميا.. ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر 2022

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

طريقة عمل محشي الكوسة بدون أرز

يقتل الفيروسات ويمنع آلام الدورة الشهرية.. فوائد خارقة لتناول العسل على الريق

بلقيس تظهر بإطلالة من تصميم فالنتينو في حفل ختام كأس العالم.. صور

فيديو

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ