رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجي حجازي وهلال بكلية العلوم

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس برفقة كل من الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم ،الدكتور أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور. محمد عبد المنتصر على أبوزيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ؛ مدرجى هلال وحجازى بكلية العلوم بعد الإحلال والتجديد الشامل لهم.



وقال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية ان المدرجين تم تجديدهما بدعم كامل من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وأضاف عميد الكلية أن المدرجين من أكبر المدرجات الموجودة بالكلية، وقد تم عمل تجديد كامل لهما وتزويدهما بنظام للتكيف المركزى ونظام sound system ،كاميرات المراقبة ونظام لإنذار الحرائق.

وأثنى الدكتور محمد رجاء السطوحى على التجهيزات موضحاً أن المدرجات قد تم تزويدها بشاشات تفاعلية ونظام Data show مشدداً على حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتينى على أن تكون المدرجات بالكلية على أحدث طراز لكى تليق بالجامعة التى أصبحت من جامعات الجيل الرابع ولتوفر أفضل بيئة تعليمية لطالب الكلية العادى .

وكشف الدكتور محمد رجاء، أن هناك خطط لبناء مبنى المعامل وهو عبارة عن مبنى في حرم الجامعة، لافتاً إلى أن هذا المبنى مستقل وخاص بمعامل كلية العلوم، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليخدم كل أقسام الكلية، حيث سيخدم أقسام الكيمياء والكيماء الحيوية والميكروبيولوجى والحاسبات.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (2)

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (3)

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (4)

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (5)

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مدرجى حجازى وهلال بكلية العلوم (6)