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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بروكسل تدرس تحديد سقف أقل لسعر الغاز قبل اجتماع وزراء الطاقة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

تدرس دول الاتحاد الأوروبي اقتراحًا للحد من أسعار الغاز عند مستويات أقل مما هو مقترح، قبل اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد غدا الاثنين، وفقًا لوثيقة نشرتها رويترز.

وعلى الرغم من مرور شهور من المفاوضات واجتماعين وزاريين طارئين حول اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سقف للاسعار، لم تتوصل البلدان إلى اتفاق بشأنه، ويختلفون حول ما إذا كان يمكن أن يخفف أو يؤدي في الواقع إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة تسوية جديدة لمحاولة كسر الجمود يوم الاثنين.

وسيؤدي اقتراحها إلى وضع سقف إذا تجاوزت أسعار عقد الشهر الأول لمركز الغاز الهولندي لمرفق نقل الملكية (TTF) 188 يورو لكل ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام، وهذا أقل بكثير من الزناد البالغ 275 يورو / ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لرأس المال بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان بأنها مرتفعة للغاية

 واشير الى أن الحد الأقصى يجب أن يكون أقل من 200 يورو إذا كان الهدف هو معالجة ارتفاع أسعار الغاز الذي أدى إلى ارتفاع فواتير المستهلكين.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن تغزو أوكرانيا في فبراير. 

ومنذ ذلك الحين ، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي ترسله إلى أوروبا ، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.

لكن أكبر سوق للغاز في أوروبا ، ألمانيا وهولندا والنمسا ، تعارض الحد الأقصى ، الذي يقولون إنه قد يعطل عمل أسواق الطاقة في القارة ويحول شحنات الغاز التي تشتد الحاجة إليها إلى مناطق أخرى حيث لا يتم تحديد سقف للأسعار.

وبمجرد بدء التشغيل، سيمنع الحد الأقصى إجراء الصفقات في الشهر الأول لعقود TTF للسنة الأمامية بسعر يزيد عن 35 يورو / ميجاوات ساعة أعلى من السعر المرجعي الذي يتألف من تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.

وبموجب الاقتراح الأخير ، الذي تمت مشاركته مع دول الاتحاد الأوروبي يوم السبت ، لن ينخفض ​​الحد الأقصى لسعر الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 188 يورو / ميجاوات ساعة ، حتى لو انخفض السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال إلى مستويات أقل بكثير، ولكن إذا ارتفع السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال إلى مستويات أعلى ، فإن سقف سعر الغاز في الاتحاد الأوروبي سيتحرك معه ، بينما يظل 35 يورو / ميجاوات في الساعة أعلى من سعر الغاز الطبيعي المسال - وهو نظام مصمم لضمان قدرة الكتلة على تقديم عروض أعلى من أسعار السوق إذا لزم الأمر.

وتشكك بعض البلدان بشأن سقف أسعار الغاز من قبل المشاركين في السوق بما في ذلك بورصة إنتركونتيننتال ، التي تستضيف تداول TTF في أمستردام. 

وحذرت الأسبوع الماضي من أنها قد تنقل المنصة إلى خارج الاتحاد الأوروبي إذا حدت الكتلة الأسعار.

الاتحاد الأوروبي هولندا اليونان بلجيكا روسيا

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