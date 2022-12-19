تصميم الشنطة ومنشور عن المثلية يثيران جدلا حول كأس العالم 2022..اعرف القصة

أثار تصميم شنطة كأس العالم التي كشف عنها في ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا حارس مرمى إسبانيا السابق، إيكر كاسياس رفقة الممثلة الهندية ديبيكا بادكون حيرة عديد من المتابعين الأجانب وكذلك جدلا خلال فعاليات الحدث الرياضي الأهم خلال الفترة الماضية.

شطنة كأس العالم تثير استغرابا جديد

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فإن الكثريين من متابعين كأس العالم 2022م شعروا بحالة من الاستغراب أولا بشأن كون شنطة كأس العالم 2022م في قطر من تصميم لويس فويتون، والتي تعد من أغلى عشر ماركات عالمية فاخرة.

وكانت من بين التعليقات على شطنة كأس العالم 2022م: “كأس العالم يصل في حقيبة لويس فويتون”، "كأس العالم في حقيبة لويس فويتون"،"كأس العالم تأتي في لويس فويتون؟ "كأس العالم داخل شنطة لويس فويتون يحدث فقط في قطر!".

ورد معلقون على حالة الجدل الأولى بأنه لا يوجد ما يدعو إلى الاستغراب، فقد ظهرت شنط لويس فويتون في نهائيات كأس العالم الأربع السابقة، حيث ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا عام 2010 م، وكذلك عندما كلف الفيفا دار الأزياء الفرنسية بعمل آخر لكأس العالم البرازيل 2014.

التصميم ومنشور عن المثلية يثيران جدلا حول شنطة كأس العالم 2022..اعرف القصة

إيكر كاسياس أنكر المنشور المثير للجدل

وفي سياق متصل، أثار ظهور حارس مرمى إسبانيا السابق، إيكر كاسياس وهو يدخل ملعب لوسيل حاملا كأس العالم الذهبي جدلا بسبب تغريداته بأنه “مثلي الجنس” في وقت سابق من هذا العام، فما القصة؟

أثارت فعاليات اليوم ما ذكره موقع “سي إن إن عربية” في شهر نوفمبر 2022 بين متابعي الحدث الرياضي الأهم في العالم، فبعد تغريدة أعلن فيها أنه "مثلي الجنس" قال إيكر كاسياس، حارس منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، إن حسابه في موقع تويتر قد تعرّض للاختراق، بعد تغريدة أعلن من خلالها أنّه "مثلي الجنس".



ولفت “ سي إن إن” إلى أن إيكر كاسياس غرّد في وقت سابق: "أتمنى أن تحترمني، أنا مثلي"، ليرد عليه كارليس بويول، المدافع الإسباني السابق، بالقول: "حان الوقت لسرد قصتنا".

التصميم ومنشور عن المثلية يثيران جدلا حول شنطة كأس العالم 2022..اعرف القصة



وأشارت إلى حذف إيكر كاسياس تغريدته، منوها أن حسابه قد تعرّض للاختراق، إذ قال: "الحساب مخترق، لحسن الحظ كلّ شيء بالترتيب، أعتذر لكلّ متابعيني، وبالطبع المزيد من الاعتذارات لمجتمع المثليين".



وزعمت تقارير صحفية أن كاسياس غرّد بأنّه "مثلي الجنس" للحد من الشائعات الّتي تربطه بالمغنية الكولومبية شاكيرا، الصديقة السابقة للاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه.

التصميم ومنشور عن المثلية يثيران جدلا حول شنطة كأس العالم 2022..اعرف القصة

واعتزل إيكر كاسياس لعبة كرة القدم عن عمر يناهز 39 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء تدريباته مع نادي بورتو البرتغالي في عام 2020.

قضى كاسياس 22 عامًا في المستطيل الأخضر، حقق خلال هذه المدة عددا من الألقاب، وهي: كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

إيكر كاسياس متزوج من سارا كاربونيرو، مذيعة إسبانية في قناة تيليسينكو Telecinco و صحفية رياضية، وأنجبا معا في 3 يناير 2014 طفلا يدعى مارتين، وفي 2016 أنجبا لوكاس كاسياس كاربونيرو.

جدير بالذكر أن أغنى رجل في العالم، برنارد أرنو رجل أعمال فرنسي، يعد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “لويس فيتون” المختصة ببيع السلع الفاخرة التي تتكون من سبعين ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون وديور وفيندي و سيفورا.