كاكا وكاسياس يدشنان رحلة النسخة الأصلية لكأس العالم من دبي

دشن ئنائي كرة القدم الإسباني إيكر كاسياس والبرازيلي كاكا بداية الجولة التاريخية للنسخة الأصلية لكأس العالم من دبي وقبل إنطلاق البطولة بشكل رسمي في نوفمبر المقبل بقطر.

ووجهت الشركة الراعية الجماهير إلي إنتهاز الفرصة والتي ربما لا تتكرر إلا مرة واحدة لمشاهدة الرمز الأكثر شهرة في لعبة كرة القدم، وتجربة السحر الحقيقي لأكبر حدث رياضي عالمي وهو كأس العالم التي ستذهب النسخة الأصلية له في 51 دولة ، وستكون تلك الرحلة، الأولى من نوعها التي تزور فيها الكأس بلدان المنتخبات الـ32 المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 ، وهذا ما سيجلب للمشجعين تجارب منقطعة النظير.

وقال رومي جاي مدير الأعمال في فيفا :" تعتبر كأس العالم أحد أعظم رموز الرياضة، وستكون جولتها فرصة رائعة لتسليط الضوء على عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، لتحط الرحال بعدها في قطر، مسلطة الضوء على التزامنا بجعل كرة القدم أكثر عالمية بتحقيق أحلام جماهيرنا وجلب أفراح وإثارة .

وأوضح كاكا أنه لشرف كبير أن يكون جزء من حفل المحطة الأولى لجولة كأس العالم الأصلية ، وتابع:" كان عمري 20 سنة عندما شاركت لأول مرة كلاعب في بطولة كأس العالم ..لا انسي تلك الذكريات وكانها قد مرت علي أمس لقد كانت مشاركتي فيها حلما تحقق".

في حين قال إيكر كاسياس: "إن أبرز ما حدث في مسيرتي هو رفع هذه الكأس سنة 2010 عندما كنت قائدًا لمنتخب إسبانيا، وسيرفعها أحد غيري في قطر نهاية هذه السنة ليشعر بما شعرت به قبل سنوات، لذا فإنه من دواعي اعتزازي أن أنضمّ إليكم في هذا اليوم الذي تبدأ فيه الجولة العالمية للكأس الأصلية لتزور الجماهير في جميع أنحاء العالم".