فخري الفقي: 9.1 تريليون جنيه توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري

قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة ولجنة الموازنة بمجلس النواب ومساعد المدير التنفيذي بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي سابقا، إنّ الناتج المحلي الإجمالي لمصر من السلع والخدمات في العام المالي الماضي بلغ 7.9 تريليون جنيه مصري، موضحًا: "هذا الإنتاج منسوب للاقتصاد الرسمي، وليست هناك تقديرات دقيقة للاقتصاد غير الرسمي، وهناك محاولات للوصول إلى بعض التقديرات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أنّه من المتوقع أن يقدر الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنهاية العام المالي الجاري 9.1 تريليون جنيه للاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط كانت تتوقع ان يكون معدل النمو 5.5% في هذا العام المالي، حيث تراجع وزارة التخطيط هذه النسبة وتعمل على تحديثها في ضوء الأزمة المالية العالمية الحالية.

وتابع: "بعد المراجعة أكدت وزارة التخطيط أن نمو الاقتصاد المصري ستكون نسبته 5%، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون النسبة 4.8%، وهو ما يؤكد أننا تأثرنا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتشابك تداعيات أزمة كورونا في الفترة السابقة