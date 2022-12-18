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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذي حسون تخطف الأنظار بفستان جرئ

شذي حسون
شذي حسون

شاركت المطربة العراقية شذى حسون، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت شذي بإطلالة ملفته خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

تتمتع شذى حسون بذوق راقٍ ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها، تحرص على التنوع والتجديد دائما سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك.

وطرحت النجمة العراقية شذي حسون يوم 15 فبراير  كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".

حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

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فستان قصير شذى حسون تخطف الأنظار صورة جديدة لها العراقية شذى حسون

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