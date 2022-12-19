أول تعليق من ميسي بعد حصوله على كأس العالم

احتفل ليونيل ميسي ، بحصوله علي كأس العالم في مونديال .

ونشر ميسي صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق قائلا :" حلمت مرات عديدة ، كنت أرغب كثيرًا حتى لا أسقط ، لا أستطيع أن أصدق .......

شكراً جزيلاً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا.

نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ، نكون قادرين على تحقيق حلمنا، إنها قوة كل شخص يناضل من أجل نفس الحلم الذي يحلم به جميع الأرجنتينيين أيضًا ... لقد حققناه ".



بات ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أكثر لاعب يشارك في مباريات بطولة كأس العالم عبر التاريخ، بمشاركته في مباراة فرنسا اليوم الأحد.