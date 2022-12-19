محمد هنيدى بعد تتويج الارجنتين : ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

علق الفنان محمد هنيدي، على فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم وذلك بعد تغلبه علي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، في المباراة الختامية وحصول ميسي على لقب افضل لاعب فى البطولة .

وكتب محمد هنيدى " وهنا ولأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ .. ليكتب كاتب التاريخ اخر سطر قبل ان يغلقها "بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم" لتغلق الكتب اخيرا لحين ظهور اسطورة بحجم وتاريخ وانجاز ميسي ، افضل كأس عالم في التاريخ ".

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"



وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.