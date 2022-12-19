فرج عامر : قطر نفذت ارقي مسابقة رياضية في التاريخ والكور المستخدمة في البطولة صناعة مصرية

علق فرج عامر ، رئيس نادى سموحة ، على تنظيم قطر لـ بطولة كاس العالم ، التى انتهت اليوم بتتويج منتخب الارجنتين .

وكتب فرج عامر “ قطر نفذت ارقي مسابقة رياضية في التاريخ ، ويكفينا فخر ان جميع الكور المستخدمة في البطولة تم تصنيعها في مصر ، والمطرب نجم الحفل ويجز شاب مصري، ومصممة الرقصات فتاة مصرية ”.

و توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"



وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.