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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : قطر نفذت ارقي مسابقة رياضية في التاريخ والكور المستخدمة في البطولة صناعة مصرية

صدى البلد

علق فرج عامر ، رئيس نادى سموحة ، على تنظيم قطر لـ بطولة كاس العالم ، التى انتهت اليوم بتتويج منتخب الارجنتين . 

 

وكتب فرج عامر “ قطر نفذت ارقي مسابقة رياضية في التاريخ ، ويكفينا فخر ان جميع الكور المستخدمة في البطولة تم تصنيعها في مصر ، والمطرب نجم الحفل ويجز شاب  مصري، ومصممة الرقصات فتاة مصرية ”. 

 

و توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"


وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.

مصر فرنسا سموحة فرج عامر نادي سموحة منتخب المغرب كأس العالم

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