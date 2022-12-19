محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالغنايم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه تقريبًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز، وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/ يوم، بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة الدكتور ضياء الدين إبراهيم مدير مكتب دار الاستشارات والخدمات الهندسية "diaa consult" والمهندس وائل صلاح مدير المشروعات بالمكتب والمهندس محمد جمال المدير التنفيذى للأعمال المدنية والمهندس محمد عبدالرحمن خميس استشاري الأعمال الميكانيكية والمهندس تامر عطا استشاري الأعمال الكهربائية والمهندس محمد خليفة بالمكتب الاستشاري ومحمد كمال نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم.



حيث تابع المحافظ بدء تنفيذ الأعمال وصب القواعد للمجمع واستمع إلى شرح من الدكتور ضياء الدين إبراهيم لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته والخطوات التي تم تنفيذها من تصميمات ورسومات هندسية ومراحل عمل على أرض الواقع والتصميمات الخاصة بالمجمع فضلًا عن شرح المراحل المختلفة لعمل المجمع من جمع المخلفات ومعالجتها وفرزها ثم تجهيز المواد الخام ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك ومصنع لإنتاج البلاستيك وتصنيع الورق وذلك على مساحة 18 فدان فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ومحرقة وحزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.



والتقى المحافظ بالعاملين بالمشروع وحثهم على بذل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات والتقط معهم الصور التذكارية.



وأكد محافظ أسيوط أهمية مجمع تدوير المخلفات الذي يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذي سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية، حيث سيستقبل المصنع الجاري إنشاؤه المخلفات الصلبة من 3 مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة القادمة من المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات بالمراكز وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلى تصنيع بلاط الانترلوك من المخلفات الصلبة والورق والبلاستيك وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة، واستكمالًا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي والدفن مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها لافتاً الى انه تم اسناد المشروع إلى شركة "MI" وشركات ذات خبرة عالمية في مجال تدوير المخلفات الصلبة وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية وذلك للاستفادة من الخبرات السابقة وتزويد المجمع بأحدث المعدات على مستوى الجمهورية من خلال الاستعانة بالشركات العالمية.



وأشار محافظ أسيوط إلى جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة لمراحل إنشاء المجمع ومتابعة معدلات التنفيذ ولقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية، مشددًا على ضرورة انشاء حزام أخضر حول المجمع والاهتمام بتشجير مساحات كبيرة منه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر.



كما التقى المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور ضياء الدين إبراهيم مدير مكتب دار الاستشارات والخدمات الهندسية " diaa consult " واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لمناقشة خطة تنفيذ الأعمال بمجمع تدوير المخلفات الصلبة والذى يعد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة مستعرضاً خرائط وخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من المجمع والتي ستنتج السماد العضوى والطوب الاسمنتي والانترلوك والكرتون والورق من خلال تعظيم الاستفادة من تلك المخلفات ونواتج المصنع.

مؤكدًا أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المجمع الصناعي لتدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة منها.

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