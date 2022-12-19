روجينا: عمري ما قدمت للجمهور ست ضعيفة وبحب قضايا المرأة | فيديو

قالت الفنانة روجينا إنها سعيدة بالنجاحات التي تحققها مؤخرا في أعمالها الدرامية، أثناء تكريمها عن بطولة مسلسل انحراف الذي عرض في رمضان الماضي.

وأكدت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن فريق عمل مسلسل "ستهم"، تعمد طرح التريلر الخاص بالعمل الذي سيعرض في رمضان 2023، الذي بدء العمل عليه منذ تصوير مسلسل انحراف.

وأوضحت روجينا أن المخرج رؤوف عبد العزيز فكر في تقديم ستهم مبكرا، لذا قرر طرح الفيديو الدعائي مبكرا أيضا، مشيرة إلى أنهم اكتشفوا أن شخصية المرأة التي تتنكر في زي الرجال منتشرة في المجتمع لمواجهة الصعوبات والتحديات.

وأشارت روجينا في تصريحاتها إلى أنها مستمرة في تقديم كل ما يخص المرأة وقضاياها، موضحة:" بحب الست وقضاياها وقوتها ونجاحها وعمري ما حبيت ست ضعيفة ولا قدمت للجمهور ست ضعيفة".

مسلسل ستهم

وتدور أحداث مسلسل «ستهم» الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني.

ويستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن «الأسطى أم فارس» والتي تعمل كـ«كهربائية» تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى ، لشيخ المداحين ياسين التهامي فى الظهور فى الدراما حيث يظهر بدور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.