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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينتعش بـ20 مليون جنيه مكافأة الدورى والكأس.. الخميس المقبل

صدى البلد

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ 20  مليون جنيه الخميس المقبل، من الشركة الراعية قيمة مكافأة فوز الزمالك بالدورى والكأس الموسم الماضى.

وقال مرتضى منصور ، إن الأزمة المالية فى الزمالك انتهت تماما ولن تحدث مرة أخرى فى القلعة البيضاء.

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق لمواجهة حرس الحدود

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم  الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

توصيات فيريرا قبل مواجهة حرس الحدود

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد  جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي بداية حديثه وجه فيريرا  المدير الفني للزمالك  التحية للاعبين وأشاد بالأداء القوي والروح العالية في لقاء البنك الأهلي  والإصرار على تحقيق الفوز والروح التي ظهر عليها اللاعبون وتمكنهم من تحقيق الفوز وحصد  الثلاث نقاط، ونال يوسف أسامة نبيه إشادة وتهنئة خاصة من "فيريرا" على تسجيله لهدف الفوز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري .

وأضاف جوسفالدو فيريرا أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

وأثناء الجلسة تحدث المدير الفني في حضور معاونية عن التفاصيل الخاصة بلقاء البنك الأهلي وفقا للتقرير الخاص بالمباراة، وشرح أمور عديدة ومواقف حدثت بالمباراة، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما   باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .

الزمالك مرتضى منصور الدوري والكاس الشركة الراعية فيريرا

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