الإصابة تبعد مصطفي شلبي عن مباراة الزمالك المقبلة

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استمرار غياب مصطفى شلبي جناح الأبيض عن الفريق في مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان شلبي غاب عن الزمالك خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في الجولة السابعة لمسابقة الدوري نظرا لإصابته بإجهاد عضلي، وخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.