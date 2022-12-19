بها مواد مخدرة.. الجمارك الكويتية تعلن العثور على 3 طرود بريدية

ذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن رجال الجمرك الجوي تمكنوا من ضبط 3 طرود بريدية، تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية، عثر في الطرد الأول على 900 حبة لاريكا مخدرة، والطرد الثاني به 300 غرام من مادة القرطوم، فيما احتوى الطرد الثالث على كيلو ونصف الكيلو من مادة القرطوم.

وتمت الضبطية بالتعاون المشترك بين إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وإدارة البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك، وضبط جميع المتهمين أصحاب تلك الطرود، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبه، أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك، سليمان الفهد، بالتعاون المشترك بين الجمارك ووزارة الداخلية، وشكر جميع العاملين في إدارة الجمرك الجوي لتفانيهم في العمل.

وفي نوفمبر الماضي، تمكنت الفرق الأمنية من ضبط مجموعة من مروجي المواد المخدرة، من خلال كمائن وحملات تفتيشية مكثفة نتج عنها العثور على نحو 15 كيلوغراماً من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب تقارير وزارة الداخلية، فإن الحملات نفذت بتعليمات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتم ضبط 13 مروجاً بكميات جاهزة للبيع وميزان حساس وغيرها من الأدوات، إضافة إلى تحريز شتلات الماريغوانا وزيتها، ومواد أخرى تستعمل في صناعة المؤثرات العقلية.