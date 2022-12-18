الكويت تفرض رسوما جديدة على صرف الأدوية لـ الوافدين

ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن وزارة الصحة قررت فرض رسوم جديدة على الوافدين تتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.

وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» أنه في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية.

وفي سياق أخر، أشارت صحيفة القبس إلى تأكيد وزير الصحة د. أحمد العوضي ان الأدوية يتم تحديد وتعديل أسعارها من قبل وزارة الصحة، ولا يمكن للصيدليات التدخل فيها.

وقال العوضي ردا على سؤال النائب أسامة الشاهين: “إن الصيدليات لا تملك احتكار الأدوية لمصلحتها، حيث انها تعتبر مركز استثمارات بيع للأدوية".

وأكد أن الأدوية يتم توزيعها بمعرفة الشركة المنتجة والوكيل المحلي.

