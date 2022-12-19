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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صدمة للأهل والأصدقاء| تشييع جثمان فتاة توفيت في حادث قبل زفافها ببني سويف

صدى البلد

شيع  المئات من أهالي مدينة بني سويف، منذ قليل، جثمان فتاة، توفيت متأثرة بإصابتها في حادث مروري، قبل زفافها، إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها شرق النيل في ، وسط حالة من الحزن على فراقها.

كانت فتاة في مقتبل العمر قد لفظت انفاسها الأخيرة، مساء امس الأحد، تدعى "ايه ايمن"، داخل مستشفى بني سويف التخصصي متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر من الآن، وجرى نقل جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن، قبل أن تصرح جهات التحقيق بدفن المتوفية.

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وخيم الحزن على أهالي مدينة بني سويف لوفاة الفتاة حيث قالت لمياء محمود: " ايه رحمة الله عليها كانت محبة للجميع ومحبوبة من الجميع، تخدم الصغير قبل الكبير، محبة للخير، ربنا يقوينا بالصبر من عنده، كانت بارة بأسرتها".

وقالت  مديحة شاهين إحدى صديقاتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك" : ربنا يرحمك يا آية ويسامحك ويصبر أهلك، كنتي بتجهزي لفرحك ومتعرفيش إنك هتبقي عروسة في الجنة ياحبيبتي ادعو لآية أيمن بالرحمة.

وكانت الفتاة المتوفية وتدعى آية أيمن 25 عامًا تعرضت إلى حادث مروري الأسبوع الماضي أصيبت على إثره بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى بني سويف التخصصي حتى لفظت انفاسها الأخيرة مساء امس الأحد، ونعاها عدد كبير من صديقاتها.

وادى أهالي مدينة بني سويف صلاة الجنازة على المتوفية وسط حالة من الحزن وذلك بالمسجد الكبير قبل أن يتم نقلها لدفنها بمقابر أسرتها شرق النيل في بني سويف.

تششيع جنازة ببني سويف
تششيع جنازة ببني سويف
تششيع جنازة ببني سويف1
تششيع جنازة ببني سويف1
تششيع جنازة ببني سويف2
تششيع جنازة ببني سويف2

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