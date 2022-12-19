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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيمتها 400 مليون جنيه.. "قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلغاء بيع أرض بالقاهرة

صدى البلد

نجحت هيئة  قضايا الدولة، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح مُحافظة القاهرة في الدعوى رقم 417 لسنة 2019 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 743 لسنة 2014 شمال القاهرة ومحله قطعة الأرض رقم 1327 بشارع كورنيش النيل – حوض الساحل الجديدة بجزيرة بدران ومساحتها 3379م2 المملوكة بالفعل لمحافظة القاهرة.

وأكد المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، أن الحكم جاء انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر في الدفاع عن الدولة أمام جهات القضاء.

 وأضاف أن أهمية هذه الأرض ليس فقط فى قيمتها التى تتجاوز 400 مليون جنيه، ولكن للمنشآت الهامة والحيوية المقامة عليها.

قضايا الدولة محافظة القاهرة جزيرة بدران حكم قضائي

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