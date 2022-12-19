بسبب أولوية التحميل.. 3 أشقاء يقتلون سائق في المنوفية

تمكنت مباحث مركز أشمون في محافظة المنوفية من ضبط 3 اشقاء وذلك عقب قيامهم بالتعدي علي سائق بسلاح أبيض بالضرب، عقب مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية التحميل داخل موقف قرية شنشور التابعة للمركز.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز اشمون بنشوب مشادة كلامية بين عدد من السائقين داخل موقف قرية شنشور التابعة للمركز تحولت إلى مشاجرة بينهم حيث قام 3 اشقاء بالتعدي علي سائق حتي الموت.

بالانتقال تبين مصرع "أحمد.ص.ش " ٣٢ سنة سائق متأثرا بإصابته بجرح نافذ في الصدر، وتبين قيام ٣ اشقاء سائقين وهم " ش.ا " وأشقائه " ا" و " م "، حيث تبين نشوب مشاجرة بينهم أثناء عملهم في موقف قرية شنشور بسبب أولوية التحميل، حيث قاموا بالذهاب إلى المجني عليه بعد ذلك وقاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض حتي الموت.

وتمكنت وحدة مباحث اشمون برئاسة الرائد مصطفي حسانين رئيس المباحث من ضبط المتهمين حيث تم ضبطهم علي ذمة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.