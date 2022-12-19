عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران، تغطية خاصة عن حادث مروري مأساوي شهدته بني سويف، توفيت على إثره فتاة قبل زفافها بحوالي شهر.

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كانت فتاة في مقتبل العمر لفظت أنفاسها الأخيرة، مساء أمس الأحد، تدعى "ايه ايمن"، داخل مستشفى بني سويف التخصصي متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر من الآن، وجرى نقل جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن، قبل أن تصرح جهات التحقيق بدفن المتوفية.