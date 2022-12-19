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عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران، تغطية خاصة عن حادث مروري مأساوي شهدته بني سويف، توفيت على إثره فتاة قبل زفافها بحوالي شهر.

شاهد الفيديو: 

كانت فتاة في مقتبل العمر لفظت أنفاسها الأخيرة، مساء أمس الأحد، تدعى "ايه ايمن"، داخل مستشفى بني سويف التخصصي  متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر من الآن، وجرى نقل جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن، قبل أن تصرح جهات التحقيق بدفن المتوفية.

شاهد الفيديو: 

أخبار الحوادث حادث مروري محافظة بني سويف مستشفى بنى سويف التخصصي ثلاجة حفظ الموتى

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