مصرع وإصابة شخصين في انقلاب تروسيكل بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب تروسيكل بمدينة العاشر من رمضان و تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي ونقل المصاب الي مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العشر من رمضان، شخص 19 سنة متوفي وشخص 20 سنة مقيمان بمدينة العاشر من رمضان مصاب بنزيف بالمخ.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.