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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شاهد.. مواطن يستغيث بالمسئولين بعد هدم منزله في عزبة الدمانه بالشرقية

صدى البلد

أستغاث المواطن محمد محمد عبدالله الحديدي ، المقيم عزبة الدمانه - بقرية العزازى – التابعة لمركز فاقوس – في  محافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، بعد هدم منزله ولا يوجد مكان يسكن به هو وأسرته دون سابق إنذارأو إبلاغه بقرار الهدم.

 

ويقول فى رسالته : أنا رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة ناس اشترولى قيراط أرض في أرض لا تصلح للزراعة وناس ساعدونى بالطوب والأسمنت وتم بناء اوضتين بالطوب الأبيض وسترونى انا وأولادى اللي هما عددهم ٣بنات وولدين وفوجئت بالمجلس المحلي بالعزازى يقوم بهدم المبنى دون مراعاة لحالتى الصحية ودلوقتي أنا نايم وأسرتى بالشارع .

 

وأضاف : أنا أسرتي  لا حول لنا ولا قوة ولا نملك من حطام الدنيا شيئا وليس لنا مأوى آخر و هذا المنزل كان كل ما نملك وليس لنا بديل بعد هدم هذا المنزل .

مناشدا المسئولين بمحافظة الشرقية العمل علي حل شكواه والنظر له كونه رجلا من ذوى الاحتياجات الخاصة و أسرته المكونة من 7 أفراد بأن يقف معهم ويبني لهم المنزل من جديد، أملا في حياة كريمة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠٩٤٨٣٣٢٨٠

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة الشرقية دون سابق أنذار قرار الهدم مجلس المحلي بالعزازى

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