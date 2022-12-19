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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخطرها الفاست فود.. طبيب علاج أورام: هذه أسباب 70% من حالات السرطان

سرطان الأطفال
سرطان الأطفال

قال الدكتور شريف يعقوب، دكتور علاج الأورام بالإشعاع، إن 400 ألف طفل يصابون سنويا بمرض السرطان، منوها بأن "70% من حالات السرطان التي ستتكون خلال السنوات الثلاثة المقبلة بسبب تغيرات حدثت مثل زيادة نسبة السكان وتغيير النمط الغذائي للناس مثل الوجبات السريعة".

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وأضاف “يعقوب”، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة “المحور”، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، "الفاست فود أحد أخطر مسببات الإصابة بسرطان القولون، إضافة إلى عدم وجود نشاط بدني، وبالتالي يجب علينا الابتعاد عن هذا النوع من الأطعمة والالتزام بممارسة الرياضة".

وتابع "في الماضي كان الناس يموتون في البلاد النامية من الأمراض الوبائية مثل الشلل والكوليرا، لكن ثاني سبب للوفاة في العالم أصبح السرطان، حيث يمثل مشكلة كبيرة جدا لأن علاجه غالي جدا، وبالتالي يجب أن نعمل على إجراء الفحوصات المبكرة لاكتشاف الحالات في مراحل متقدمة من المرض، وكثرة الحالات في الدول النامية هو عدم إجراء الفحوصات الطبية".

 

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