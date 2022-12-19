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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

صدى البلد

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤشرات البحث  بعد إعلان انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما.


 ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق،مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة وجاكيت .

وتتميز الفنانة غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عادل على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها.

وقرّرت الفنانة غادة عبدالرازق إنهاء زيجتها رقم 12 والتي كانت بينها وبين مدير التصوير هيثم زانيتا والتي تعرفت عليهأثناء تصوير مسلسلها سلطانة المعز ونشأت بينهما قصة حب وقتها.

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غادة عبد الرازق انفصال اطلالات الفنانة غادة عبد الرازق احدث جلسة تصوير

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