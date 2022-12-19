لجنة تراخيص المحال العامة: المواطن مش هيشوف حد من الأمن.. الموافقة إلكترونية

تحدث محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن شروط استخراج التراخيص في القانون الجديد.

وأكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الموافقة الأمنية لنشاط المحال العامة تتم بشكل إلكتروني دون أي عناء للمواطن".

وقال: "المواطن مش هيشوف حد من الأمن ولا هيروح مركز الشرطة أو مديرية الأمن"، لافتا إلى أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص".



وأضاف: "تم تقديم 180 طلب تراخيص خلال الـ10 أيام الماضية"، مشيرا إلى "مافيات الإتاوات أصحاب مصلحة للهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة".

