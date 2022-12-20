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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

التحطيب لعبة الفراعنة.. متوارثة منذ القدم وتميزت بها محافظات الصعيد ..شاهد

لعبة التحطيب
لعبة التحطيب

"لعبة التحطيب" هي أشهر الفنون الشعبية في صعيد مصر، والتى ظلت  محتفظة بمكانتها وشعبيتها، خاصة لكونها تعتمد على فن المبارزة بالعصى الطويلة والتي تقام فى مبارزة ودية لا تحمل أي مظاهر عنف، وسط حشود مشجعة، يحمل الرجلان كلا منهما عصاه بفخر يلوحان بها في حركات استعراضية وذلك على أنغام المزمار البلدى .

ومحافظة الأقصر شأنها شأن باقي محافظات الصعيد تميزت بلعبة التحطيب فى جميع مناسباتها ، وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادى بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدءا من عصر الفراعنة وحتى الآن.

يقول الدكتور مؤمن سعد، مدير البحث العلمي بمعبد الكرنك بالأقصر، التحطيب الرياضة الشعبية الأولى في صعيد مصر،  فهى رياضة ذات أصول مصرية قديمة، حيث انتشرت مناظر التحطيب في جدران المقابر والمعابد، ومنها مناظر للتحطيب باستخدام عصا واحدة مسجلة على قطعة أوستراكا عثر عليها بدير المدينة، وهناك أيضا منظر للتحطيب باستخدام عصا ودرع مسجل بمقبرة "خرو اف وكذا مقبرة آمون مس بالبر الغربي".

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واضاف" مؤمن " لم يقتصر التحطيب على الأسر الحديثة الوسطى حيث وجدت مناظر في معبد مدينة هابو، في الأسرة العشرين في 1152 - 1183 ق م، تصور مجموعة من الجنود وهم يتبارزون بالعصا، ويوجد من عهد الملك إخناتون الشهير منظر للتحطيب بمعابد الكرنك مسجل على كتلة من الحجر الرملي بالمتحف المفتوح تمثل شخصين يقومان بالتحطيب".

ويقول الدكتور «نزيه سليمان» الباحث الأثري،  أن المصريين القدماء صوروا هذه الرياضة على جدران معابدهم وكانوا يهتمون بتعليمها للجنود إذ كان التحطيب أساسا للتدريب على الأسلحة، حيث كان يعتبر التحطيب في مصر القديمة طقسا من الطقوس المنتظمة التي تؤدى في الأعياد الدينية والاحتفالات الشعبية والأفراح وأوقات السمر واللهو، وكانت الفتيات يقمن بعزف الموسيقى أثناء قيام الرجال بالتحطيب وهو أمر متوارث في كثير من مناطق مصر حتى الآن، خاصة في الصعيد.

وأوضح “ نزيه”  ان العصا التي كانت تستخدم في التحطيب خلال العصور القديمة، كانت تصنع من أغصان البردي ثم تطورت لتصنع من أنواع مختلفة من الأخشاب، وكان لا يسمح لأحد بلعب التحطيب قبل أن يتعلم جميع قواعدها وأصولها، وفقا لتاريخ عصا التحطيب على حد قول الخبير الأثري.

وكان قد افتتح السبت الماضي  مهرجان التحطيب ، في دورته الثانية عشر والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وذلك بعقد البروفات النهائية لعروض فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان، بالإضافة لفرق التحطيب الممثلة من محافظات الصعيد وشيوخ اللعبة.

شارك في مهرجان هذا العام فرق "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية" للفنون الشعبية ويشارك شيوخ اللعبة من نفس المحافظات، ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للاعبى التحطيب.

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