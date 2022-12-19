عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفيومي: 90 يوما فترة إصدار رخصة المحال التجارية برسوم بسيطة

صدى البلد

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه  لا يستهدف إغلاق المحال بل زيادة النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وسوف تصدر الرخصة خلال 90 يوما من مكان واحد فقط وبرسوم بسيطة وميسرة على المواطنين

 

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، :" قانون تراخيص المحال سوف يعالج الصعوبات التي تواجه المواطنين.

وأكد أن المحال العامة بتعريفها القانوني تشمل: محال تجارية، وورش بجميع أنواعها، ومحال خدمية وتمثل نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن قانون تراخيص المحال العامة ليس جديد وصدر في عام وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط 2019.

قانون تراخيص المحال العامة النشاط الاقتصاد تراخيص المحال أحمد موسى المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول عملية زراعة رئة في مصر.. استغرقت 15 ساعة| تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20 ديسمبر.. 5 أبراج تودع العزوبية في نهاية 2022

مدة الحصول على الموافقة الأمنية في قانون المحال العامة الجديد.. فيديو

دكتور علاج أورام بالإشعاع يكشف أكثر أنواع السرطان لدى الأطفال

سوريا.. عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة تثير الجدل بأنوثتها

فؤائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط ؟

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ