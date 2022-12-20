ماس كهربائي وراء اندلاع حريق في مركب نيلي بكورنيش مصر القديمة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمركب نيلي في منطقة كورنيش مصر القديمة بدون وقوع أى إصابات.

تلقت عمليات شرطة النجدة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في منطقة كورنيش مصر القديمة .

علي الفور تم الدفع بـسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني، بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي في فيشه بمطبخ المركب وراء اشتعال النيران إلا أن سرعه انتقال قوات الحماية والتعامل الفوري مع البلاغ حال دون وقوع كارثة واحتراق المركب بالكامل.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.