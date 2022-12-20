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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة مصر الجديدة لدى ليوبليانا تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس سلوفينيا

سفيرة مصر لدى ليوبليانا
سفيرة مصر لدى ليوبليانا تقدم أوراق اعتمادها لرئيس سلوفينيا

قدمت السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهري، سفيرة مصر لدى جمهورية سلوفينيا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس السلوفيني "بوروت باهور"، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية السلوفينية.

وأعقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائي نقلت خلاله السفيرة المصرية تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السلوفيني، كما تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية السلوفينية في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعيتها العالمية.

من جهته، أعرب الرئيس السلوفيني عن شغفه الكبير بمصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه شرف بزيارة مصر عدة مرات، كان آخرها خلال مشاركته في فعاليات قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وقدم التهنئة إلى مصر على نجاح مؤتمر المناخ، وأثنى على التنظيم المتميز له.

هذا، وأكدت السفيرة نهلة الظواهري أنها ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسمح بتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.

مصر شرم الشيخ رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية المجالات الاقتصادية العلاقات المصرية

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