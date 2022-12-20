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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة محيي الدين عبد المحسن.. أبرز المعلومات عنه

محيي الدين عبد المحسن
محيي الدين عبد المحسن

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان محيي الدين عبد المحسن ؛ الذي قدم “عبده الكرف” بفيلم الكيف والمعلم “محروس الضبع” بفيلم بوحة والمعلم “وهدان المرزوقي” بمسلسل ليالي الحلمية، و”موسى الأعور” بفيلم “التوت والنبوت”، و”جابر الأشوح” بمسلسل “الشهد والدموع”.

الفنان المصري الراحل محيي الدين عبد المحسن، الذي بدأ مشواره الفني من خلال خشبة المسرح تمتع بصوته الرخيم ونجح بأدواره في أن يترك بصمة كبيرة ومميزة بالسينما والتليفزيون والمسرح.

صلاح السعدني ومحيي الدين عبد المحسن:

من جهته، يشهد صلاح السعدني، الذي شارك عبدالمحسن في مسلسل "ليالي الحلمية" أنه شخص إنساني وطيب جداً، وكان مؤمناً بالله ولا يفوت فرضاً من صلاته على الإطلاق.

وأضاف أنه كان يردد دوماً أن العمل غير مضمون، وما من شيء دائم غير العلاقات الإنسانية، لذا كان طيلة مشواره الفني يفضل التضحية بدور ما من أجل صداقته مثلاً بفنان سبق وعرض عليه الدور نفسه.

ويتابع واضفاً إياه بأنه إنسان نادر الوجود ومتميز، وكان يتعلم من الوجوه الجديدة. كما كان متواضعاً يدعم المواهب الجديدة ويشجعها. وعلى الرغم من صرامته في العمل كان خفيف الظل.

أما عن آخر أيامه، فأوضح السعدني أنه عانى كثيراً قبل وفاته، ولم يكن يخشى الموت بقدر خشيته من أن يتسبب في دموع أهله وأصدقائه عليه.

محيي الدين عبد المحسن ذكري وفاة الفنان محيي الدين عبد المحسن صلاح السعدنى

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