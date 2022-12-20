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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواتب تصل إلي 196 ألف جنيه.. آخر موعد لقبول طلبات الأطباء والممرضين للعمل بالكويت

صدى البلد

أعلنت وزارة  القوي العاملة ، أن الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري ، آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل من الأطباء والممرضين من الجنسين بمستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، بما يعادل 196 ألف جنيه مصري تقريبا ، و400 دينار كويتى للممرضين بما  يعادل 32 ألف جنيه مصري تقريبا ، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت لاحق أن مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت تطلب  50 طبيباً و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.

وأوضحت الوزارة أن تلقي الطلبات بدأ 11 ديسمبر، وينتهي في 25 ديسمبر الجاري ، مشيرة إلي أن فرص عمل الأطباء في تخصصات: تخدير استشارى واخصائى ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل ، وباطنة استشارى واخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة إستشارى أخصائى ومسجل، وأخصائي تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض  بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض

إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف ، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على أن تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة ، وصورة جواز السفر الملون إن وجد .

 

 

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