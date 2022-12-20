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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. مديريات التعليم تعلن معلومات جديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، تعليمات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 

وتمثلت تعليمات عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في :

  • امتحان الطلاب النظاميين إلكترونيا على التابلت موحد على مستوى الإدارة لجميع المدارس يوضع بمعرفة التوجيه المختص بالتعاون مع أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.

 

  • يمتحن طلاب الفترة المسائية للصفين الأول والثانى الثانوى امتحان مختلف عن امتحان الفترة الصباحية وبنفس معايير امتحان الفترة الصباحية ومواز له تماما.

 

  • امتحان الطلاب النظاميين مكون من 26 جزئية مخصص لها 40 درجة إضافة إلى 10 درجات أعمال سنة للترم الواحد.

 

  • يمتحن طلاب المنازل امتحان ورقى من 50 درجة نظرا لأن طالب المنازل لا يحتسب له أعمال سنة.

 

  • امتحان المنازل مكون من 35 جزئية وسؤال من 50 درجة.

 

  • يراعى فى امتحان المنازل نفس المعايير الفنية والمواصفات للطلبة النظاميين لهذا العام

جدير بالذكر أنه في ضوء الاستعدادات لـ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي"الفصل الدراسي الأول" للعام الدراسي 2022/2023، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد الامتحانات والتي مقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

-  بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

  • وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.
  • يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.
  • تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.
  • يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.
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