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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل للنواب بشأن إنقاذ النيل من التعديات في القاهرة والجيزة

نهر النيل
نهر النيل

طالبت النائبة سحر عطية الحكومة بإنقاذ النيل وعدم الترخيص لمزيد من الأنشطة من أجل أن يستمتع المواطنون بنهر النيل جاء ذلك في  بيان عاجل ألقته النائبة مع  بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن التعديات على نهر النيل فى القاهرة والجيزة.

 

وقالت: "استند فى بياني العاجل على المادة 44 من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".

 

وأكدت أنه لا يجوز قطع الأشجار، مضيفة: "فى الوقت الذي يدعو رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء ممشي لكل المصريين أصبحت التعديات لا تسمح بأن يري المواطنون نهر النيل".

 

وأشارت إلي أن كل يوم تتزايد التعديات على نهر النيل، مضيفة: "الإشغالات على نهر النيل تصل 4 أمتار الأمر الذي يحجب تماما رؤية النيل"، موضحة أن هناك مناقصة علنية على نهر النيل مما يعني مزيدا من الإشغالات وقطع الأشجار".

 

وأشارت إلي أن الإشغالات على نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة تتم دون مراعاة للذوق العام أو دون مراعاة لاحتياجات المواطنين أو الطابع المعماري. 

سحر عطية المحميات الطبيعية نهر النيل حنفى جبالى عبد الفتاح السيسي

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