عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف استغلت أوكرانيا الحرب في محو الماضي الروسي من الأماكن العامة؟

أوكرانيا
أوكرانيا

تعمل أوكرانيا على تسريع جهودها لمحو آثار النفوذ السوفيتي والروسي من أماكنها العامة من خلال هدم الآثار وإعادة تسمية مئات الشوارع لتكريم فنانيها وشعرائها وجنودها وقادة الاستقلال وغيرهم،  بمن فيهم أبطال حرب هذا العام.

بعد اعلان موسكو العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير، والتي قتل وجرح فيها أعدادا لا حصر لها من المدنيين والجنود ودمرت المباني والبنية التحتية، حوّل قادة أوكرانيا الحملة التي ركزت ذات مرة على تفكيك ماضيها الشيوعي إلى حملة "نزع الطابع الروسي"، وبالفعل، فقد اختفت الشوارع التي كرمت الزعيم الثوري فلاديمير لينين أو الثورة البلشفية.

واعبترت أوكرانيا أن هذه الخطوة بمثابة عقوبة جزئية على الجرائم التي ارتكبتها روسيا، وتأكيد جزئي للهوية الوطنية من خلال تكريم الأعيان الأوكرانيين الذين تم تجاهلهم في الغالب.

وينظر الكثيرون في أوكرانيا إلى روسيا، من خلال الاتحاد السوفيتي، على أنها فرضت هيمنتها على جارتها الجنوبية الغربية الأصغر لأجيال، مما جعل فنانيها وشعرائها وأبطالها العسكريين في حالة غموض نسبي، مقارنة بالروس الأكثر شهرة.

ويسعى الأوكرانيين لإحداث طفرة غير مسبوقة  في هويتهم الوطنية. فقد ارتدى الرئيس فولوديمير زيلينسكي قميصا أسود كتب عليه: "أنا أوكراني"، وهو  من بين العديد من الأوكرانيين الذين ولدوا يتحدثون الروسية كلغة أولى". والآن، يحاولون تجنب اللغة أو على الأقل يحدون من استخدامها.

نواجه تحديات تمس سيادتنا.. بوتين يشكو صعوبة الفترة الحالية

ضربة لـ بوتين.. أوكرانيا تعلن خسائر هائلة لـ الجيش الروسي

ولطالما تم التحدث باللغة الأوكرانية بشكل أكبر في الجزء الغربي من البلاد، وهي المنطقة التي ابتعدت، في وقت مبكر، عن وضع التماثيل والصور الروسية والسوفياتية.

وتقوم أجزاء كبيرة من شمال وشرق ووسط أوكرانيا بإجراء هذا التغيير اللغوي. فقد سحبت مدينة دنيبرو الشرقية يوم الجمعة تمثال نصفي لألكسندر بوشكين- مثل دوستويفسكي، عملاق الأدب الروسي في القرن التاسع عشر. تم ربط حزام من رافعة تحت ذقن التمثال.

كما أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو هذا الشهر عن إعادة تسمية حوالي 30 شارعا آخر في العاصمة.

وقال فولوديمير بروكوبيف، نائب رئيس مجلس مدينة كييف، إن سياسة "إلغاء الشيوعية'' الأوكرانية منذ عام 2015 قد تم تطبيقها بطريقة  "ناعمة'' حتى لا تسيء إلى الحساسيات بين سكان البلاد الناطقين بالروسية وحتى المؤيدين لموسكو.

وأضاف: "'مع الحرب ، تغير كل شيء وإعادة تسمية  الشوارع يشبه محو الدعاية التي فرضها الاتحاد السوفيتي على أوكرانيا". خلال الحرب، سعى الروس أيضا إلى فرض ودمج ثقافتهم وسيطرتهم في المناطق التي سيطروا عليها.

وقال بروكوبيف إن كييف أجرت في برنامجها دراسة استقصائية عبر الإنترنت وتلقت 280 ألف اقتراح في يوم واحد. وبعد ذلك، فحص مجموعة من الخبراء الردود، وأعطوا مسؤولو البلدية وسكان الشوارع ختم الموافقة النهائية.

وفي إطار برنامج "عدم التواصل"، تمت إعادة تسمية حوالي 200 شارع في كييف قبل هذا العام. وقال بروكوبيف إنه في عام 2022 وحده، تمت إعادة تسمية نفس العدد من الشوارع ومن المقرر إعادة تسمية 100 شارع آخر قريبًا.

فقد سمي أحد الشوارع بـ "أبطال ماريوبول"،  المقاتلون الذين صمدوا لأشهر ضد حملة روسية مدمرة في تلك المدينة الساحلية في بحر آزوف التي سقطت في النهاية. كما سمى شارع على اسم مدينة فولجوجراد الروسية باسم شارع رومان راتوشني تكريما لناشط مدني وبيئي يبلغ من العمر 24 عاما قُتل في الحرب.

ولا يزال شارع صغير في شمال كييف يحمل اسم دوستويفسكي، ولكن سرعان ما سيتم تسميته على اسم وارهول، صاحب رؤية فن البوب ​​الراحل من الولايات المتحدة والذي كان لأبويه جذور عائلية في سلوفاكيا، عبر الحدود الغربية لأوكرانيا.
 

روسيا الغربية أوكرانيا الأماكن العامة الاتحاد السوفيتي فولوديمير زيلينسكي العملية العسكرية الهوية الأوكرانية نزع الطابع الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

مفاجأة وبتوصية انفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

تنخفض 30 جنيها.. أسعار اللحوم البلدي بالأسواق ومنافذ الزراعة

موضوعات متعلقة

ألمانيا تنتقد منح إيران أسلحة إلى روسيا

داعيا لدعم أكبر لأوكرانيا.. سوناك يهدد بضرب سلاسل إمداد روسيا بالأسلحة

بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسي إنشاء فضاء دفاعي موحد

ضربة لـ بوتين.. أوكرانيا تعلن خسائر هائلة لـ الجيش الروسي

ضربات لا تتوقف.. روسيا تتسبب في كوارث بـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

رئيس مجلس وزراء الكويت: نرغب فى ترسيم الحدود البحرية مع العراق

التعليم تعقد تدريبات لموجهي المواد التعليمية على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة

موقف كهربا النهائي من المشاركة في المونديال مع الأهلي وكواليس جلسة الخطيب

تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

عبود على الحدود والنوم في العسل.. أبرز أعمال الفنان الراحل كمال سليمان

وزير خارجية السعودية: المملكة تقف جنبا إلى جنب مع العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

دواء شائع لخفض الكوليسترول يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام

حسن الرداد يحتفل في صدى البلد بنجاح فيلمه تحت تهديد السلاح

فيديو

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

انخفاض درجات الحرارة.. استعدوا لبرد شديد مع بداية الشتاء

بفارق 270 جنيها .. الذهب يتراجع بقوة وثبات الدولار

تعرف على سر انفعال رضوى الشربيني بسبب طلاق غادة عبدالرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ