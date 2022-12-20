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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يتقدم بهدف نظيف على البنك الأهلي في الدوري

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش والبنك الأهلي بتقدم طلائع الجيش بهدف نظيف علي استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز

سيطر لاعبو طلائع الجيش على المباراة منذ الدقائق الأولي حيث نجح  في الدقيقة 33 أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم لطلائع الجيش بعدما تلقى تمريرة من كريم طارق داخل منطقة جزاء البنك الأهلي حولها لهدف سريع 

ويضم تشكيل طلائع الجيش كل من:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد سمير- محمد فتح الله - محمد دياب - أحمد عبد الرحمن "زولا"

خط الوسط: أحمد متعب - عبدالرحمن شيكا - إسلام محارب - كريم طارق - أحمد سمير

خط الهجوم : خالد قمر 
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد والعربي بدر وعلي الذاهدي و محمد حتحوت ويحيى حامد وأشرف مجدي ومحمد شحاتة وفارس حاتم وعلي حمدي.


وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع:  أحمد ياسين - أمير مدحت - أحمد العش  - عاصم صلاح.

خط الوسط:  أحمد توفيق - حسام الصانع - محمد هلال - محمود قاعود.

خط الهجوم: ناصر منسي - كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي وإسحاق يعقوبو ومحمد لعبه ورزاق سيسيه وأحمد سعيد وموسي دياوارا ومحمد حامد وأسامة فيصل وأدهم حامد.

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