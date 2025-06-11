كشف لغز جثة شاب قرب مقابر العدوة بإدفو.. ومحاولة سرقة وراء الجريمة

نجحت جهود الأجهزة المعنية فى كشف لغز العثور على جثة شاب لقى مصرعه ، وتم إلقاء جثمانه بالقرب من مقابر قرية العدوة التابعة لدائرة مركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وكان بعد ساعات من وقوع الجريمة تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إدفو شمال أسوان من كشف لغز العثور على جثة شاب مذبوحاً بالقرب من مقابر قرية العدوة التابعة لدائرة المركز.

ونجح رجال المباحث في تحديد هوية الشاب الذي تم العثور على جثته ، وتبين من التحريات الأولية أنه يدعى زياد .م من منطقة العراجين بمركز إدفو، ويبلغ من العمر 21 سنة .

وتبين بالتحريات الأولية لرجال المباحث، أن الشاب تعرض لمحاول سرقة التوك توك الخاص به ، وتم إلقاء جثته بواسطة الجانى لإخفاء جريمته.

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة إدفو جهودهم للقبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حادث

عثرت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، على جثة شاب، لقى مصرعه فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بالقرب من مدافن العدوة ، وعلي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر كان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو- مرسى علم ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان ، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لقى عاملين من عمال الصرف الصحى بأسوان، مصرعهما أثناء محاولتهما تطهير بيارات الصرف بقرية الحرية التابعة لمركز كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.