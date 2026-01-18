الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

نشر د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، تهنئة لأبنائه طلاب ومعلمي الأزهر الشريف، بمناسبة تحقيقهم مراكز متقدمة في مبادرة «الأسبوع العربي للبرمجة» في دورتها الخامسة لعام 2025، والتي أُقيمت بمشاركة 18 دولة عربية، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية».

وكيل الأزهر يهنئ الفائزين في «الأسبوع العربي للبرمجة»

وأكد وكيل الأزهر أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء الأزهر وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي، وحرص الأزهر الشريف على توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية، وبناء جيل قادر على الإبداع وصناعة المستقبل.

وكان طلاب ومعلمو الأزهر قد حققوا نتائج متميزة بعد منافسات قوية شهدتها المبادرة، حيث حصلت المعلمة عبير محمود محمد سعيد، من معهد دنجواي الأزهري بمنطقة الدقهلية الأزهرية، على المركز الأول في مسابقة المربي الذهبي عن مبادرة «من الأهرامات إلى الخوارزميات»، فيما حصل المعلم صادق مصطفى محمد، من معهد الطرحة الابتدائي بمنطقة دمياط الأزهرية، على المركز الثاني، والمعلمة فادية شمس الدين محمد، من معهد فتيات بلقاس الإعدادي الثانوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، على المركز الثالث.

وفي مسابقة الفريق الذهبي (أقل من 13 سنة)، حصد فريق معهد بنين فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية المركز الأول، وضم الطالبين محمد أيمن محمد عبد الله وأحمد أيمن محمد عبد الله، بينما جاء فريق معهد دنجواي الابتدائي بمنطقة الدقهلية الأزهرية في المركز الثاني، وضم الطالبين عمر نصر سعيد ومحمد هاني، وحصل فريق معهد مجمع مدينة نصر بمنطقة القاهرة الأزهرية على المركز الثالث، وضم الطالبتيْن رحمة عبد العزيز أحمد وندى عبد النبي أحمد.

كما حصل فريق معهد دفشو بمنطقة البحيرة الأزهرية على المركز الأول مكرر في مسابقة الفريق الذهبي (من 13 إلى 18 سنة)، وضم الطالبين حمزة محمد السيد ورزان محمد علي، فيما جاء فريق معهد دراو النموذجي بمنطقة أسوان الأزهرية في المركز الثاني، وضم الطالبتيْن تسنيم وهب الله عبد المجيد وفاطمة محمد حسب الله.