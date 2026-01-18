قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
غداً.. الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اجتهادات الإمام الشافعي

اجتهادات الإمام الشافعي "رؤية فقهية"
اجتهادات الإمام الشافعي "رؤية فقهية"
شيماء جمال

يعقد الجامع الأزهر، غداً، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الملتقى الفقهي بين الشرع والطب الخامس والأربعون بعنوان "رؤية معاصرة"، ويناقش على مائدته: اجتهادات الإمام الشافعي "رؤية فقهية".

ويستضيف الملتقى، الدكتور إسماعيل الشنديدي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور أحمد لطفي زكي شلبي، أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، ويُدير الحوار، سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة مهمة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر.

وأوضح أن اجتهادات الإمام الشافعي ركزت على تأسيس أصول الفقه، مؤكدًا أن الكتاب والسنة هما المصدران الرئيسيان للتشريع، وأن السنة بمثابة بيان للقرآن، ومؤسسًا حجية الحديث كـ"وحي" إلهي، حيث اعتبر السنة جزءًا من الوحي، وربط بين القرآن والحديث كدليل واحد للهداية، كما اجتهد في وضع قواعد للقياس عند عدم وجود النص.

وبيَّن فضيلته بقوله: إن الحق يكمن في اتباع النص، وأن الاختلاف في الفروع الفقهية لا يضر طالما ثبتت الأصول، وتوسع في فهم النص ليشمل النوازل المستجدة، مع إخلاصه في البحث عن الحق دون غلبة الخصم.

من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف فضيلته بقوله: جعل الشافعي القرآن والسنة الأصل، وأن السنة بيان للقرآن، فما حرم في السنة كحرمة القرآن، وما أوجبته السنة كوجوب القرآن. وأثبت رضى الله عنه حجية السنة النبوية، معتبرًا الحديث وحيًا إلهيًا يجب اتباعه، وأن طاعة الرسول فرض من الله، مما يربط بين القرآن والحديث في مصدرية التشريع.

واعتبر الإجماع مصدرًا ثانيًا بعد الكتاب والسنة، وكان يرى أن إجماع الصحابة مقدم على غيره، لا سيما الخلفاء الراشدين، ثم رأى أن القياس هو الاجتهاد نفسه، وأنه يلحق الفرع بأصله إذا وجد علة مشتركة، وكان يربط النظر العقلي بالقياس النصي.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

