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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

حصلت على جائزة نوبل الإسبانية..

أعظم كاتبة برازيلية.. وفاة نيليدا بينون عن عمر يناهز 85 عاما

صدى البلد

رحلت عن عالمنا الكاتبة البرازيلية نيليدا بينون، التي تُرجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، السبت، عن 85 عاماً، على ما أعلنت الدار الناشرة لمؤلفاتها.

وقالت دار النشر "ريكورد" في بيان: "توفيت نيليدا بينون  في مستشفى في لشبونة. ولم يتأكد بعد سبب الوفاة".

وسيُنقل جثمانها إلى البرازيل لتُدفن في المدافن التابعة لأكاديمية الآداب البرازيلية في ريو دي جانيرو.

وقال رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا لصحيفة "جلوبونيوز" التي يكتب مقالات فيها: "إنها خسارة كبيرة للأدب البرازيلي.. ربما كانت أعظم كاتبة برازيلية على قيد الحياة".

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نيليدا بينون.. مسيرة عطاء

 

وحصلت بينون، المولودة في ريو دي جانيرو عام 1937، على جائزة أمير أستورياس الأدبية التي توصف بـ"جائزة نوبل الإسبانية" عام 2005 عن مجمل أعمالها.

ونشرت نيليدا بينون حوالى 20 كتاباً، بينها روايات "بيت العاطفة" (1972) و"جمهورية الأحلام" (1984) المستوحاة من قصة عائلتها التي هاجرت إلى البرازيل من جاليسيا بإسبانيا.

كما كتبت مجموعات من القصص القصيرة. وقد أصبحت هذه الكاتبة البرازيلية الرائدة في نواحٍ عديدة، عام 1998 أول امرأة تنال دكتوراه فخرية من جامعة سانتياجو دي كومبوستيلا.

وانضمت نيليدا بينون إلى الأكاديمية البرازيلية للآداب، الموازية البرازيلية للأكاديمية الفرنسية، في عام 1989. وبعد 7 سنوات أصبحت أول امرأة تترأس هذه الهيئة المرموقة منذ تأسيسها قبل قرن.

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