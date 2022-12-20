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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدره أفيش السجل الأسود.. محمد كيلاني: معرفش حاجة عن المسلسل ده

أفيش المسلسل
أفيش المسلسل

تفاجأ الفنان محمد كيلاني بتصدره أفيش مسلسل السجل الأسود بجانب كل من خالد سليم ومي سليم، بعد تداوله على صفحات السوشيال ميديا.

وأكد محمد كيلاني أنه لا يعلم شىء عن تفاصيل هذا المسلسل وتفاجىء بوجود صورته على الأفيش، وعلق كيلاني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: أنا معرفش حاجة عن المسلسل ده ومعرفش أزاي البوستر ده نزل.
 


أخر أعمال محمد الكيلاني 

 

وشارك محمد كيلاني مؤخرا فى بطولة مسلسل دوبامين مع ريم مصطفى وباسل الزارو ، وحقق المسلسل نجاحا ملحوظاً وقت عرضه على قناة cbc.
 


تفاصيل مسلسل دوبامين 

 

مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.

 

تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل

 

وتفاعل الجمهور وقت عرض المسلسل مع أحداثه وخاصة بعد المشهد الشهير، والذى تضمن مواجهة بين مروان يونس وريم مصطفى ومحمد الكيلاني، في الحلقة 13 من مسلسل “دوبامين”.

 

و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد المواجهة الذي جمع داوود (مروان يونس) بضحى وزيدان (ريم مصطفى ومحمد الكيلاني)، حيث علمت ضحى أن داود هو مصمم تطبيق "دوبامين" وأنه السبب المشاكل التي تحدث للمستخدمين، والتي يسعى من خلالها لتدمير حياتهم، وأن الدافع وراء ذلك هو وفاة حبيبته.

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