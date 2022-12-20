كافحنا للحظة الأخيرة.. كولر يكشف أسباب تغيير مركزي شريف وسافيو في الأهلي

أشاد المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، بكفاح لاعبيه حتى اللحظات الأخيرة، من أجل تحقيق الفوز على فاركو 2-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وأضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا أو بفارق أكثر من هدف على الأقل".

وتابع: "لكن القاعدة معروفة من يهدر كثيرا يستقبل، وفاركو سجل هدفا من فرصتين على مرمانا".

وأردف: "أجمل شيء اليوم أن فريقنا كافح حتى آخر لحظة بثقة أكدت أننا نستطيع الفوز والتسجيل. أتحدث للاعبين دائما ألا ينشغلوا بموعد الهدف بقدر الثقة والمحاولة حتى آخر لحظة لهز الشباك".

وزاد قائلا: "تغييراتنا والضغط الهجومي كان لهما الدور الأبرز في صناعة الفرص حتى آخر لحظة من المباراة، وفي النهاية تم تتويج مجهود الجميع".

وعن مشاركة برونو سافيو في الهجوم اليوم أوضح كولر: "أردت تجربة ثنائية أفشة وسافيو، إذ أرى أن بإمكانهما صنع الكثير داخل الملعب".

واسترسل: "سافيو لعب في فريقه السابق بمركز رأس الحربة، لذلك لم يكن الوضع جديدا عليه اليوم".

وأردف: "التدوير وتغيير مراكز اللاعبين يتعلقان بضغط المباريات التي ستتواصل بكثافة حتى نهاية فبراير، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على مستوى الفريق والعمل من أجل الفوز طوال الوقت".

واختتم: "دفعت بمحمد شريف اليوم في مركز الجناح الأيسر، لأنه يجيد اللعب بقدمه اليسرى، وليس لدي أجنحة تجيد بالقدم اليسرى".

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب جدول الدوري، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز 11.