سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21-12-2022

ننشر سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21 ديمسبر 2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في الكويت ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن سعر الذهب في مصر وعدد من الدول العربي وذلك سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج وأيضًا الراغبين في الاستثمار، حيث يعد الذهب ملاذًا أمنًا.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 17.91 دينار

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 سجل 16.42 دينار

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل 15.67 دينار

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 سجل 13.43 دينار

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 10.45 دينار

سعر الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 8.96 دينار