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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

ننشر سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21 ديمسبر 2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويقدم  موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في الكويت ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن سعر الذهب في مصر وعدد من الدول العربي وذلك سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج وأيضًا الراغبين في الاستثمار، حيث يعد الذهب ملاذًا أمنًا.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

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بعد تراجع 240 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الفترة القادمة؟

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24  سجل 17.91 دينار 

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 22 سجل 16.42 دينار 

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21 سجل 15.67 دينار 

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام  الذهب اليوم  الأربعاء عيار 18 سجل 13.43  دينار 

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 14 سجل 10.45 دينار

سعر الذهب عيار 12

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 14 سجل 8.96 دينار

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.91 دينار$58.53
سعر الذهب عيار 2216.42 دينار$53.65
اسعار الذهب عيار 2115.67 دينار$51.21
اسعار الذهب عيار 1813.43 دينار$43.90
سعر الذهب عيار 1410.45 دينار$34.14
سعر الذهب عيار 128.96 دينار$29.26
اسعار أوقية الذهب557.07 دينار$1,820
اسعار جنيه الذهب125.39 دينار$409.70
اسعار كيلو الذهب17,912 دينار8,527

 

سعر الذهب في الكويت سعر الذهب اليوم الكويت اقتصاد الكويت أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

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