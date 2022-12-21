استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهد تذبذب شهد أمس الثلاثاء ما بين صعود وهبوط.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022 في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري إلى جانب أسعار السلع.

سعر الذهب اليوم

وقال المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الذهب سيشهد استقرار خلال الفترة القادمة.

وعن طرح الذهب في بورضة السلع، أشار إلى أن الهدف من طرح الذهب فى البورصة، يعتبر مطلبا أساسيا لصناعة الذهب فى مصر، وأنه فى الستينيات كان الذهب و القطن والبصل فى البورصة السلعية.