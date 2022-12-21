عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهد تذبذب شهد أمس الثلاثاء ما بين صعود وهبوط.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022 في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري إلى جانب أسعار السلع.

سعر الذهب اليوم 

وقال  المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الذهب سيشهد استقرار خلال الفترة القادمة.

وعن طرح الذهب في بورضة السلع، أشار إلى أن الهدف من طرح الذهب فى البورصة، يعتبر مطلبا أساسيا لصناعة الذهب فى مصر، وأنه فى الستينيات كان الذهب و القطن والبصل فى البورصة السلعية.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24بيع 1,966 شراء 1,989
سعر الذهب عيار 22بيع 1,802 شراء 1,823
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,720 شراء 1,740
سعر الذهب عيار 18بيع 1,474 شراء 1,491
سعر الذهب عيار 14بيع 1,147 شراء 1,160
سعر الذهب عيار 12بيع 983 شراء 994
سعر أونصة الذهب اليومبيع 61,134 شراء 61,845
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 13,760 شراء 13,920
سعر كيلو الذهب بيع 1,965,714 شراء 1,988,571

 

 

 

اسعار الذهب اليوم طرح الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

حذرناها وزعلت مننا| تفاصيل جديدة في حادث مقتل مشرفة عمال بورسعيد

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم يرتفع عالميا وهذه قيمته في مصر

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

ننشر سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

شريفة شريف: إطلاق مؤشر الحوكمة المصري في 2023

صندوق الخسائر.. محيي الدين يعدد مكاسب مؤتمر المناخ cop27 أمام الأمم المتحدة

التخطيط تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لدول مجموعة العشرين

محمود محيي الدين: التنمية المستدامة تتطلب حلولا علمية قابلة للتطبيق والاستثمار

رئيس جهاز الإحصاء: عملنا العنصر الأساسي في أي تخطيط تنموي

ترشيحاتنا

الذهب عيار 21 يواصل الانخفاض الكبير.. تعرف على السعر |فيديو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 : تحسن مالي ومهني

«زيزو» نجم الزمالك يتفوق على ميسي ونيمار ومحمد صلاح وبنزيمة

رفض الاحتفال.. سر غضب إمام عاشور في مباراة الزمالك وحرس الحدود|فيديو

حكم الوضوء للجنب قبل النوم .. دار الإفتاء تجيب

جنرال موتورز تكشف عن الكروس أوفر الكهربائية بويك الكترا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. لماذا عليك لف مقبض الباب بالرقائق المعدنية؟ وكوب من هذا المشروب لتقوية المناعة والتحكم في الكوليسترول

عروسة للرجل و4 أزواج للست.. من الحاجة سندس لأم العروسة|الزواج على الطريقة التونسية

خناقة الرجال والستات بسبب زوجة ميسي .. فما القصة؟

أقوي من الفيتامينات .. 3 حيل خارقة لتقوية المناعة

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ